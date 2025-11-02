Германия поставила Украине зенитные ракетные системы Patriot для противовоздушной обороны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил ФРГ и ее канцлера Фридриха Мерца за отправку оружия.

«Одно время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены», — подчеркнул лидер республики.

Зеленский добавил, что Украина продолжает вести переговоры для дальнейшего усиления противовоздушной обороны. По его словам, страна контактирует и с руководством других государств, и с производителями систем.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис прокомментировал состояние Зеленского. По его мнению, украинский президент все больше утрачивает связь с реальностью и продолжает жить в вымышленном мире.

Меркурис уточнил, что Зеленский не может понять, что у него нет никаких рычагов для давления на Россию, а ситуация для Украины с каждым днем становится все хуже.