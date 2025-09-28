«Ну мы же взрослые люди». Лукашенко обратился к Трампу

Президенту США Дональду Трампу не нужно выстраивать комбинации насчет возможной продажи американского оружия странам Европы. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он попросил Трампа не планировать продажи оружия Евросоюзу по типу «я отдам оружие, продам европейцам, а они там пусть поставляют Украине, что хотят, то и делают»».

«Слушайте, ну мы же взрослые люди», — отметил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии не исключил, что европейские страны могут заплатить за поставленное американское оружие или не заплатить. Лукашенко рекомендовал воздержаться от подобных публичных заявлений пока не будут достигнуты договоренности.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что в администрации США продолжается дискуссия о передаче крылатых ракет Tomahawk странам НАТО с последующей отправкой на Украину.