Вэнс подтвердил обсуждение передачи Украине ракет Tomahawk через НАТО

Дискуссия о передаче крылатых ракет Tomahawk странам НАТО с последующей отправкой на Украину идет в администрации США. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

Он подчеркнул, что окончательное решение останется за главой государства Дональдом Трампом.

«Президент сделает то, что в наибольшей степени отвечает интересам США. Это движущая сила его решений в сферах внешней политики и обороны. И ту же логику мы применим, отвечая на этот вопрос о Tomahawk», — заявил Вэнс.

Вице-президент США подчеркнул, что других комментариев дать не может, но готов подтвердить, что вопрос о крылатых ракетах сейчас находится в повестке дня и вокруг него идут обсуждения.

Это первое официальное заявление американских властей ракетах Tomahawk.

О предварительном согласии президента США Дональда Трампа на передачу нового вида вооружений по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он не уточнил, о чем именно идет речь, но подчеркнул, что это стало его единственной просьбой.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявила, что Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk. Собеседники журналистов отметили, что Трамп дал только предварительное согласие и не стал брать на себя никаких обязательств, а также не снимал ограничений на использование украинскими военными дальнобойного оружия для ударов вглубь России.