Иран ответил, США качнулись. Заявление КСИР шокировало половину мира

КСИР объявил о начале 13-го этапа операции против объектов США и Израиля

Корпус стражей исламской революции ( КСИР ) объявил о начале нового витка эскалации на Ближнем Востоке. Речь идет о старте 13-го этапа масштабной военной операции под кодовым названием «Правдивое обещание — 4».

Целями иранских сил, по заявлению Тегерана, стали военные и стратегические объекты, принадлежащие Соединенным Штатам и Израилю. Командование КСИР уверило, что удары наносятся в рамках защиты национальных интересов и ответа на действия западной коалиции в регионе.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи ранее обвинил США в нападении на страну — несмотря на успешные, по его мнению, дипломатические переговоры.

«Мы вели серьезные переговоры с нашими коллегами при посредничестве министра иностранных дел Омана. И в итоге все остались довольны», — рассказал он CNN.

Заместитель министра объяснил, что стороны должны были направить технические группы в Вену в понедельник, а затем встретиться снова позже на этой неделе.

«Как они могут это оправдать? Пока агрессия продолжается, мы будем находиться в режиме самообороны и будем действовать соответствующим образом. Мы сделаем все необходимое для защиты нашего суверенитета и нашего народа, несмотря ни на что», — добавил он.

Пентагон отчитался о том, что с начала боевых действий 2 марта военные США нанесли удары по более чем 1250 целям в Иране. В отдельном заявлении Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что уничтожило 11 иранских боевых судов.

Трамп допускал, что операция против Ирана продлится дольше месяца.