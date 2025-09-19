«Нож нашли в первый день». Отец погибшего в США россиянина не доволен ходом расследования

Полицейские пассивно ведут расследование дела об убийстве россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man. Об этом сообщил отец погибшего Игорь Круглов в беседе с 360.ru.

«Никакого хода [расследования] нет. Конечно они работают, они не сидят без дела. Я не знаю чем это вызвано, что нож нашли, они объявили. Нож был найден в первый же день, сразу лежал на месте преступления, как и телефон», — сказал он.

По словам отца погибшего, полицейские сказали про нож только сейчас, потому что могут следовать какой-то неведомой тактике. Новой информации о преступлении пока не появилось.

Он отметил, что тело сына кремировали в США. Позавчера прошла процедура прощания, на нее пригласили православного батюшку. Прах отправят в Россию после оформления необходимых документов.

Ранее отец россиянина обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь в расследовании. Мужчина отметил, что делом занимается местный шериф, а федеральные органы не намерены к нему приступать.