Черный дым. Конклав в Ватикане не выбрал папу римского в первый день

Vatican News: конклав не смог выбрать папу римского в первый день голосования

В Ватикане из трубы Сикстинской капеллы на площади Святого Петра повалил черный дым. Кардиналы на конклаве не смогли с первой попытки избрать нового папу римского, сообщило издание Vatican News .

Первый раунд голосования состоялся 7 мая. Никто из кардиналов не смог набрать необходимые две трети голосов плюс один голос. Победит тот, кого поддержат больше 89 выборщиков.

Само заседание продлилось более трех часов. В нем участвовали 133 священнослужителя со всего мира в возрасте до 80 лет.

В дальнейшем планируется провести до четырех голосований в день.

Участники конклава тайно заполняли бюллетени. Затем по старшинству бросали их в чан. Три кардинала, назначенные регистраторами в случайном порядке, подсчитали голоса.

На площади Святого Петра собралось около 45 тысяч человек в ожидании объявления об итогах первого раунда голосования.

Если понтифик будет избран, то из трубы капеллы пустят белый дым.

Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет 21 апреля. Церемония прощания с понтификом прошла на площади Святого Петра 27 апреля.