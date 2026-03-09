Американцы потребовали призвать в армию сына Трампа

В США набрала силу общественная кампания под лозунгом #SendBarron, направленная против возможного участия американских сухопутных войск в конфликте с Ираном. Протест принял форму жесткой сатиры: пользователи соцсетей требуют, чтобы президент Дональд Трамп отправил на фронт своего младшего сына, 19-летнего Бэррона, петицию с таким требованием опубликовали на сайте DraftBarronTrump.com .

Сайт, стилизованный под патриотический ресурс, утверждает, что «сила передается по наследству» и Бэррон с его «проверенными генами» — идеальный кандидат для защиты страны. Страница наполнена фейковыми цитатами самого Трампа и его старших сыновей, которые якобы с восторгом поддерживают отправку младшего брата на передовую.

Поводом для столь жесткой сатиры послужили первые сообщения о потерях среди американских военнослужащих и заявления Трампа о том, что наземная операция в Иране «вполне возможна».

Немецкий журнал Bild напомнил, что сам Дональд Трамп не попал на войну во Вьетнаме только потому, что доктор Ларри Браунстайн диагностировал у молодого в ту пору человека пяточную шпору.

Позднее родственники Браунстайна рассказывали, что это была услуга для отца Трампа — практика врача находилась в его небоскребе.