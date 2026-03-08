Трамп решил пока не проводить наземную операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп сейчас не собирается начинать наземную операцию против Ирана. Об этом телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она уточнила, что Трамп не исключает вариант с наземной операцией на Ближнем Востоке в будущем.

«Это не является частью нашего нынешнего плана. Но президент оставляет все варианты на рассмотрении», — уточнила Ливитт.

Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали разрабатывать план захвата важного иранского острова Харк, считающегося ключевым элементом нефтяной инфраструктуры страны. На этой территории располагаются несколько крупных хранилищ с плавающими крышами, также через терминал выполняется транзит примерно 90% поставляющегося на экспорт сырья.

Белый дом и командование ЦАХАЛ также допускают, что в Исламской республике высадятся группы спецназа, которые «обеспечат безопасность» запасов обогащенного урана.