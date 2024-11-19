Новый способ финансирования ВСУ придумали в Евросоюзе

Боррель выступил за покупку оружия для ВСУ за доходы от активов России

Полученные доходы от замороженных активов России в европейских депозитариях необходимо потратить на вооружение для ВСУ. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель.

Он напомнил, что весной 2025 года Украина получит второй транш из доходов, которые принесли замороженные активы России. Часть средств дипломат предложил потратить на закупку оружия.

«Я предложил потратить большую часть этого транша на закупку необходимого военного оборудования для Украины», — заявил Боррель.

По данным агентства, речь идет о сумме в 1,9 миллиарда евро, которые распределят по разным статьям перед передачей Украине.

Россия лишилась доступа к хранящимся в депозитариях Бельгии, Франции, Люксембурга и Швейцарии активам в 2022 году. Находящиеся там ценные бумаги оценили в более чем 200 миллиардов евро, и они продолжают приносить постоянный доход.

Страны ЕС договорились, что передадут заработанные средства Украине после уплаты налога на прибыль. Но этих денег президенту Украины Владимиру Зеленскому показалось недостаточно, и он потребовал от Евросоюза отдать все замороженные активы России.