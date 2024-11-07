Зеленский потребовал передать замороженные российские активы Украине

Владимир Зеленский назвал замороженные за рубежом российские активы украинскими деньгами. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он заявил, что «для них (России — прим. ред.) это тоже будет уроком, если российские активы будут работать на Украину», и призвал найти механизм, чтобы страна побыстрее получила деньги.

Ранее министр финансов Антон Силуанов пообещал Западу зеркальный ответ, если тому вздумается использовать доходы от замороженных российских активов. Он напомнил, что у России тоже есть зарубежные активы, которыми можно распоряжаться точно так же.

При этом Швейцария отказалась предоставлять Украине займы за счет доходов от российских активов. Там объяснили, что прибыль от иммобилизованных средств Центробанка не генерируется.