Новый российский посол Александр Дарчиев вылетит в США 26 марта

Новый посол России в США Александр Дарчиев готовится к вылету в Вашингтон. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Посол отправится в Вашингтон, как ожидается, 26 марта», — сказал собеседник агентства.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева на должность посла 6 марта. Также он станет постоянным наблюдателем от России при Организации американских государств в Вашингтоне.

До этой позиции дипломат занимал пост главы департамента Северной Атлантики МИД, отвечающего за направления Великобритании, Ирландии, Канады и Соединенных Штатов.

Предыдущий посол Анатолий Антонов сложил полномочия 10 октября прошлого года. Теперь он работает советником главы банка ВТБ по международным контактам.