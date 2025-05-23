Новый раунд прямых переговоров России и Украины может пройти уже на следующей неделе

Bloomberg: второй этап переговоров России и Украины пройдет на следующей неделе

Второй этап переговоров России и Украины по урегулированию кризиса может состояться на следующей неделе. Об этом сообщило Bloomberg .

По информации агентства, место и время проведения встречи пока не определены. Решение по этим вопросам зависит от российской стороны.

Источники Bloomberg добавили, что американские чиновники выступают за изменение состава российской делегации. Они якобы хотят избежать участия в переговорах помощника президента Владимира Мединского.

Ранее стало известно, что Украина может изменить состав переговорной группы из-за нехватки профессионалов. Одним из главных претендентов на участие будет глава офиса президента страны Андрей Ермак.