Новый президент США переложит расходы по Украине на Европу

Любой президент США захочет переложить на Европу расходы по поддержке Украины. Такое предположение бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович озвучил в эфире радиостанции RMF FM .

«Я думаю, что кто бы не выиграл на выборах президента США, американцы захотят переложить бремя расходов на поддержку Украины на европейцев», — сказал он.

По словам Чапутовича, такое развитие ситуации в некоторых странах ЕС не примут. Экс-министр считает, что со стороны Германии, Франции и других стран уже явно проявляется нежелание продолжать финансирование.

Президент Сербии Александр Вучич ранее предупредил выборы президента в США станут судьбоносными для всех стран. По его мнению, они повлияют на переход к третьей мировой войне или миру. Сербский лидер предположил, что в случае победы Дональд Трамп предложит России и Украине подписать перемирие.