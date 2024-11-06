Новый президент США переложит расходы по Украине на Европу
Чапутович: любой президент США попытается переложить на ЕС расходы по Украине
Любой президент США захочет переложить на Европу расходы по поддержке Украины. Такое предположение бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович озвучил в эфире радиостанции RMF FM.
«Я думаю, что кто бы не выиграл на выборах президента США, американцы захотят переложить бремя расходов на поддержку Украины на европейцев», — сказал он.
По словам Чапутовича, такое развитие ситуации в некоторых странах ЕС не примут. Экс-министр считает, что со стороны Германии, Франции и других стран уже явно проявляется нежелание продолжать финансирование.
Президент Сербии Александр Вучич ранее предупредил выборы президента в США станут судьбоносными для всех стран. По его мнению, они повлияют на переход к третьей мировой войне или миру. Сербский лидер предположил, что в случае победы Дональд Трамп предложит России и Украине подписать перемирие.