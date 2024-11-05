Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах может предложить России и Украине заключить перемирие на период с католического до православного Рождества. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала Happy TV .

Сербский лидер отметил, что подход Трампа к урегулированию украинского конфликта будет отличаться от планов кандидата от демократов Камалы Харрис. Он попытается привлечь россиян через перемирие и не только, чтобы разъединить их с Китаем. Для него это стратегической вопрос.

Что касается Харрис, то и ей придется снизить поддержку Киеву из-за недовольства простых американцев.

«А перед тем, предполагаю, у меня нет доказательств, но предчувствую, что его предложением будет некая разновидность рождественского перемирия <…> от 23 декабря до 8 января, около 15 дней и это был бы огромный успех. Вопрос, согласятся ли россияне на это», — заявил Вучич.

По его словам, у армии РФ сейчас «инициатива на всех участках фронта, тактическая и стратегическая». Если же говорить об украинцам, то они уже не могут без помощи США.

Ранее Вучич рассказал, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в обсуждении вопроса о прекращении огня на Украине.