Вучич предупредил о возможности третьей мировой войны после выборов в США

Предстоящие выборы президента в США станут судьбоносными для всего мира. Об этом в эфире телеканала TV Happy заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его мнению, они принесут переход к третьей мировой войне или мир.

«Вероятно, в истории человечества это самые важные выборы, которые могут определить войну или мир. Это может случиться, что эти американские выборы принесут мир или продолжение конфликта, которая может привести нас к третьей мировой войне», — отметил политик.

Вучич ранее предположил, что в случае победы на выборах кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп предложит России и Украине подписать перемирие на период с католического до православного Рождества. Он подчеркивал, что этот вариант развития событий будет отличаться от планов кандидата от демократов Камалы Харрис.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября.