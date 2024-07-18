Новый премьер Великобритании увидел в России угрозу для всей Европы

Россия представляет угрозу для всей Европы. С таким заявлением на открытии пленарного заседания Европейского политического сообщества выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Полный текст его заявления опубликовали на сайте правительства Королевства .

В своем выступлении он подчеркнул, что европейские страны должны сплотиться для поддержки Украины и защиты своих ценностей.

«Мы вместе отразим агрессию на континенте, потому что угроза со стороны России распространяется по всей Европе. Мы уже стали свидетелями нападок на нашу демократию», — заявил Стармер.

Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании после победы Лейбористской партии на выборах. Она получила 412 мест и составила большинство, сместив с поста консерваторов, которые находились у власти 14 лет.

Новый глава правительства сформировал новый кабинет министров. Внешнеполитическое ведомство страны возглавил Дэвид Лэмми, который согласился посетить Украину по приглашению своего коллеги Дмитрия Кулебы.