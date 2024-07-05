Новый глава МИД Великобритании посетит Украину
Кулеба: новый глава МИД Великобритании Лэмми посетит Украину
Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетит Украину. Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсети X.
«Министр иностранных дел принял мое приглашение посетить Украину», — сообщил украинский министр.
Кроме того, Кулеба заявил, что Дэвид Лэмми заверил его в безоговорочной поддержке киевских властей.
Король Великобритании Карл III назначил новых министров обороны и иностранных дел. Военное ведомство возглавил Джон Хили, а внешнеполитическое — Дэвид Лэмми. Королю на утверждение чиновников представил новый премьер-министр страны Кир Стармер.
В пятницу, 5 июля, лидер лейбористов стал новым премьер-министром Великобритании после победы его партии на выборах. Она получила 412 мест в 99,7% заявленных округов. Главным соперникам Стармера и его однопартийцев — консерваторам, которые были у власти 14 лет, — досталось лишь 121 место.