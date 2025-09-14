Он отказался от идеи своего предшественника на посту председателя правительства Франсуа Байру об отмене празднования в целях экономии. Лекорню заявил, что ради работающих граждан вернет праздник.

«Я хочу поддержать тех, кто работает. Именно поэтому я решил отозвать отмену двух государственных праздников — Пасхальный понедельник и День Победы», — сказал он.

Последнее празднование окончания Второй мировой войны в Париже выглядело бутафорским на фоне масштабных мероприятий в России, рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Президент Франции Эммануэль Макрон проехал по полупустым улицам и поприветствовал воображаемых зрителей.