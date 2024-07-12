Новый премьер Британии назвал Россию «угрозой поколения»

Премьер Британии Стармер призвал увеличить расходы на оборону из-за угрозы от РФ

Li Ying/XinHua
Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Новый премьер Великобритании Кир Стармер призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону из-за действий России, которую он назвал «угрозой поколения». Об этом сообщила газета The Telegraph.

«Мы столкнулись с угрозой поколения со стороны России, которую поддерживают такие, как Северная Корея и Иран», — заявил он, выступая на саммите НАТО в Вашингтоне.

Стармер отметил, что альянс силен как никогда, но все же призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону с двух до 2,5% от ВВП.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что мир столкнулся с самой большой опасностью с 1945 года.

Ранее новое лейбористское правительство отказалось отменять данное предшественниками разрешение Украине бить по территории России из британского оружия.

«Вызывает трепет». Эксперты о новом пешеходном мосте в центре Москвы

Кормилец должен работать. Почему Ковитиди осудила посещающих спортзал мужчин

Сорвать маски. Зачем блогеров-тысячников заставят рассказать о себе РКН

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте