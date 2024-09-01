Новый посол Финляндии выступила с планом по России

Россия и Финляндия должны поддерживать отношения и сотрудничать. Такую точку зрения в беседе с изданием Iltalehti выразила новый посол республики в РФ Марья Лиивала.

По ее словам, в нынешнем положении дел между странами неизбежно возникают вопросы, которые необходимо решать.

«В посольстве Финляндии в России есть представитель Центральной криминальной полиции, представители таможни и пограничной службы. Потому что у сторон есть потребности, которые непременно требуют практического сотрудничества», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что сохранение дипломатических отношений стран является важной задачей в ситуации, когда между ними отсутствуют политические контакты.

«Безусловно, я готова в Москве к дискуссиям с Министерством иностранных дел России. Думаю, что они обязательно будут», — добавила Лиивала.

Ранее стало известно, что Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием.