Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием

Президент Стубб: Финляндия не ограничивала ВСУ в применении оружия

Zheng Huansong
Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина может применять переданное Западом оружие для атак на территории России. Об этом сообщила пресс-служба МИД Финляндии.

В ходе пресс-конференции финского лидера спросили, имеет ли право Украина использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России.

«Если прямо отвечать на <…> вопрос: да, может», — ответил он.

Стубб добавил, что Финляндия не вводила никаких ограничений относительно того, как Украина может использовать полученное оружие. Однако, президент подчеркнул, что оружие должно применяться строго в оборонительных целях и в соответствии с международным правом.

Ранее журналисты сообщали о ликвидации очередного наемника из Финляндии, который воевал на стороне ВСУ. Российские военные уничтожили боевика в середине июля к северу от Донецка.

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