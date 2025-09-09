Новый министр здравоохранения Швеции потеряла сознание на встрече с прессой

Возглавившая Министерство здравоохранения Швеции несколько дней назад Элизабет Ланн потеряла сознание на совместной пресс-конференции нового правительства. Прямую трансляцию вел телеканал SVT .

На опубликованных редакцией кадрах видно, что Ланн в один момент пошатнулась и осела на стоящую перед ней трибуну, ударившись головой. Министра без сознания вынесли из зала.

Спустя несколько минут чиновница вернулась в зал и объявила, что почувствовала недомогание из-за резкого падения сахара в крови. Ланн подчеркнула, что не сможет продолжить участие в пресс-конференции, и пообещала, что ответит на вопросы журналистов в другой раз.

В конце августа в обморок на своей первой пресс-конференции упала новая глава полиции Словакии Яна Машкарова. Она пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия во время выступления. Потерявшую сознание женщину подхватили стоявшие рядом коллеги.

Придя в себя, Машкарова вернулась к выступлению, объяснив, что потеряла сознание из-за низкого давления, вызванного сложными погодными условиями.