Названы имена новых глав МИД и Минобороны Британии

Король Великобритании утвердил на посту глав МИД и Минобороны Лэмми и Хили

Новым министром иностранных дел Великобритании стал Дэвид Лэмми, министерство обороны возглавил Джон Хили. Их кандидатуры утвердил король Карл III после представления новым премьер-министром страны Киром Стармером, сообщила пресс-служба главы правительства королевства.

«Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный Дэвид Лэмми, член парламента, назначен на пост государственного секретаря по иностранным делам, содружеству и развитию. <…> Достопочтенный Джон Хили, член парламента, — государственным секретарем по вопросам обороны» — указали в тексте заявления.

Также в список вошли все новые члены правительства. Впервые в истории пост канцлера казначейства Великобритании (или министра финансов) получила женщина. Его заняла Рейчел Ривз.

Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании в пятницу, 5 июля, после аудиенции у короля Карла III. На выборах возглавляемая новым главой правительства Великобритании партия Лейбористов получила большинство мест в парламенте. Последние 14 лет пост премьер-министра и парламентское большинство сохраняли консерваторы.