Представитель Сирии в ООН Кусей ад-Дахак не ответил на вопрос о базах России

Премьер-министр Сирии согласился передать власть в стране повстанческой администрации. На фоне смены власти постоянный представитель республики при ООН Кусей ад-Дахак заявил прессе, что не имеет данных о будущем российских баз в стране, сообщило РИА «Новости» .

Отвечая на вопрос о базах ад-Дахак пояснил, что просто не располагает соответствующей информацией. Данные о военных базах, по его словам, не входят в компетенцию дипломатов.

Сирийские антиправительственные группировки полностью взяли под контроль Латакию 9 декабря. В этой провинции расположены российские военные базы. Повстанцы заявили, что не намерены подходить к этим объектам, а базы, по их словам, «функционируют в нормальном режиме».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что говорить о сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе пока преждевременно. Вопрос обсудят с теми, кто возглавит Сирию.