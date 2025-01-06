Новые власти Сирии потребовали от Рабочей партии Курдистана сложить оружие

IMAGO/Daniel Kubirski
Фото: IMAGO/Daniel Kubirski/Global Look Press

Сирийская администрация потребовала от Рабочей партии Курдистана сложить оружие. Турецкое издание Hürriyet сообщило, что между властями и РПК состоялось две встречи.

Газета привела подробности переговоров. По ее информации, базирующиеся на севере страны курды потребовали в обмен дивизию в создаваемой армии в Сирии. Также представители РПК хотят разделить поровну нефтяные месторождения на севере страны.

«Новые власти даже не стали обсуждать эти вопросы», — заявили в газете.

Глава Управления гражданской авиации Сирии Ашхад аль-Салиби ранее заявил, что аэропорт Дамаска с 7 января начнет прием и отправку международных рейсов. Воздушная гавань уже принимает и отправляет самолеты внутренних рейсов.

Ранее Турция выступила против разделения Сирии. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика примет меры, если увидит риск ее распада, об этом сообщили «Известия».

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