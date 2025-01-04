Аэропорт Дамаска начнет прием и отправку международных рейсов с 7 января

Приостановивший прием и отправку международных рейсов аэропорт Дамаска вернется к полноценной работе в ближайший вторник, 7 января. Как сообщил телеканал Al Arabia , c таким заявлением выступил глава Управления гражданской авиации Сирии Ашхад аль-Салиби.

Он подчеркнул, что воздушная гавань уже принимает и отправляет самолеты внутренних рейсов.

«Со вторника аэропорт Дамаска вернется к обслуживанию рейсов международных авиакомпаний», — заявил аль-Салиби.

Авторы сообщения напомнили, что о своей готовности возобновить авиасообщение с Сирией после 13 лет перерыва объявила авиакомпания Qatar Airways. Перевозчик объявил, что с 7 января запустит три регулярных рейса между Дамаском и Дохой.

«Qatar Airways ведет сотрудничество с новыми властями, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых стандартов безопасности полетов перед возобновлением работы», — заявил представитель перевозчика.

Собеседники телеканала со ссылкой на источники сообщили, что Катар помог новым властям Сирии возобновить работу аэропорта Дамаска.

Международные авиакомпании прекратили полеты в Дамаск после того как в город вошли вооруженные группировки сирийской оппозиции. Спустя пять дней аэропорты Дамаска и Алеппо возобновили работу, но самолеты выпускали из страны только по специальному разрешению сирийских властей.