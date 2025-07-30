Трамп обвинил Эпштейна в похищении молодых сотрудниц гольф-клуба в Мар-а-Лаго

По информации газеты, Трамп во время беседы с журналистами на борту его самолета рассказал, что среди похищенных могла быть Вирджиния Джуффре, которая стала одним из ключевых обвинителей Эпштейна.

Женщина покончила с собой в апреле 2020 года. Трамп заверил, что Джуффре никогда не выдвигала претензий ни ему, ни его гольф-клубу.

«Когда я узнал, что он забирает наших людей, я сказал ему: „Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших сотрудников, будь то спа-салон или что-то другое“», — передало издание слова Трампа.

После повторного случая финансисту перекрыли доступ в клуб. При этом Трамп заявил, что не знал о пропаже сотрудниц, это всплыло гораздо позже.

Из-за дела Эпштейна Трамп угодил в самый сложный политический кризис. На американского президента обрушился шквал критики.