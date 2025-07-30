Трамп обвинил Эпштейна в похищении молодых сотрудниц гольф-клуба в Мар-а-Лаго
Финансист Джеффри Эпштейн похищал молодых женщин из спа-салона гольф-клуба Мар-а-Лаго, завил президент США Дональд Трамп. Слова американского лидера привело издание Politico.
По информации газеты, Трамп во время беседы с журналистами на борту его самолета рассказал, что среди похищенных могла быть Вирджиния Джуффре, которая стала одним из ключевых обвинителей Эпштейна.
Женщина покончила с собой в апреле 2020 года. Трамп заверил, что Джуффре никогда не выдвигала претензий ни ему, ни его гольф-клубу.
«Когда я узнал, что он забирает наших людей, я сказал ему: „Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших сотрудников, будь то спа-салон или что-то другое“», — передало издание слова Трампа.
После повторного случая финансисту перекрыли доступ в клуб. При этом Трамп заявил, что не знал о пропаже сотрудниц, это всплыло гораздо позже.
Из-за дела Эпштейна Трамп угодил в самый сложный политический кризис. На американского президента обрушился шквал критики.