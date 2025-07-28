Трамп угодил в самый сложный политический кризис из-за дела Эпштейна

Из-за дела финансиста Джеффри Эпштейна президент США Дональд Трамп попал в самый труднопреодолимый политический кризис. Об этом сообщила The Washington Post.

«Шквал критики охватил все три ветви власти, предоставив демократам новую мощную линию атаки и оставив Трампа в затруднительном положении», — констатировали журналисты.

По словам источников WP, после публикации материалов по делу Эпштейна Трамп практически каждый день разговаривал по телефону с генпрокурором США Пэм Бонди. Все из-за негативной реакции, которая и не думала спадать.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

Летом того же года суд постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. Вскоре Эпштейна нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии», после чего он умер.

Президента США сейчас обвиняют в предполагаемых связях с Эпштейном. Политик пытается убедить общество, что это всего лишь «новая афера демократов».