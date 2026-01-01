Новогодние фантазии Туска. Премьер Польши замахнулся на Балтику

Польский премьер-министр Дональд Туск в новогоднем обращении поделился планами на 2026 год, пообещав быстро завоевать Балтийское море. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Это будет год быстрого завоевывания Балтики. Нашей польской Балтики», — уверенно заявил он.

Туск добавил, что следующий год будет годом польского ускорения. Страна планирует увеличить темп создания наисильнейшей армии в Европе, подняв ее численность с 200 тысяч человек до 300 тысяч. Кроме того, польское руководство собирается ускорить большие инфраструктурные инвестиции.

В январе 2025 года Туск на саммите стран Балтии НАТО в Хельсинки уже предлагал патрулировать Балтийское море с использованием подразделений альянса и польских национальных сил.

В конце 2025 года Туск и президент Польши Кароль Навроцкий поругались в соцсети X после слов главы государства, что Запад является главной угрозой для республики.