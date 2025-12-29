Туск и Навроцкий поссорились в X из-за угрозы Запада

Польский премьер-министр Дональд Туск и глава государства Кароль Навроцкий поссорились после заявления последнего о том, что Запад представляет опасность для страны. Конфликт разгорелся в соцсети X.

«Президент Навроцкий снова назвал Запад главной угрозой Польши. В этом суть спора между антиевропейским блоком и нашей коалицией», — написал Туск.

Он назвал спор «смертельно серьезным», потому что речь идет о польских ценностях, суверенитете и безопасности.

В ответ на это президент рассказал, как не может поверить, что они оба окончили исторический факультет. По его словам, Туск специально нарывается на конфликт, чтобы сместить на второй план внутренние проблемы Польши.

Ранее стало известно, что польский лидер оказался не в курсе передачи истребителей МиГ-29 украинской армии. Самолеты решили вывести из эксплуатации и отправить Украине в обмен на беспилотные и ракетные технологии.