Нового кандидата в президенты США от Демпартии выберут в течение двух недель

NYT: голосование Демпартии США за нового кандидата пройдет до 7 августа

Фото: Unsplash

Электронное голосование Демократической партии за кандидатов в президенты и вице-президенты США пройдет до 7 августа. Об этом сообщила газета The New York Times.

Председатель Национального комитета Демпартии Джейми Харрисон объявил журналистам, что точную дату онлайн-голосования пока не назначили. Известно лишь, что оно завершится не позднее, чем через две недели — 7 августа. Если вице-президент Камала Харрис станет единственным претендентом, его проведут 1 августа.

В голосовании примут участие 4600 человек. Директор по партийным делам Вероника Мартинес Роман уточнила, что для выдвижения кандидатам предстоит набрать не менее 300 голосов, но не более 50 от одного и того же штата.

После неудачных дебатов действующий президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки. Он поддержал кандидатуру Харрис на выдвижение.

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