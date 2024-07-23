Харрис назвала избирательную компанию американскими горками на фоне выхода Байдена из гонки

Вице-президент США и кандидат на пост президента Камала Харрис назвала избирательную компанию Демократической партии «американскими горками». Так она прокомментировала заявление Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки за пост главы Белого дома, ее процитировало РИА «Новости» .

«Я понимаю, что это американские горки, и все мы наполнены большим количеством смешанных эмоций из-за этого», — заявила Харрис в своем первом выступлении перед избирательным штабом.

Вице-президент отметила, что тоже испытывает «смешанные чувства» из-за отказа действующего главы Белого дома баллотироваться на второй срок.

В Демпартии выход Байдена из предвыборной гонки назвали «героическим поступком» во благо народа.