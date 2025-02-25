Новое соглашение с США по металлам не гарантирует Украине безопасность

NYT: США не обещали безопасность Украины в обмен на долю от природных ресурсов

Фото: РИА «Новости»

США и Украина могут скоро заключить соглашение, по которому первые получают долю от добычи природных ресурсов, но не дают второй никаких гарантий безопасности. Об этом сообщила газета The New York Times.

Нынешняя версия соглашения, добавили журналисты, все равно выгоднее для Украины, чем предыдущие, и Владимир Зеленский на этой или следующей неделе может приехать в Вашингтон на его подписание.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о возможном соглашении между США и Украиной по редкоземельным металлам не касается России.

При этом сами украинские СМИ сообщали, что страна утратила до 70% запасов таких ископаемых, поскольку они остались на подконтрольной России территории Донбасса.

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