NYT: США не обещали безопасность Украины в обмен на долю от природных ресурсов

США и Украина могут скоро заключить соглашение, по которому первые получают долю от добычи природных ресурсов, но не дают второй никаких гарантий безопасности. Об этом сообщила газета The New York Times .

Нынешняя версия соглашения, добавили журналисты, все равно выгоднее для Украины, чем предыдущие, и Владимир Зеленский на этой или следующей неделе может приехать в Вашингтон на его подписание.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о возможном соглашении между США и Украиной по редкоземельным металлам не касается России.

При этом сами украинские СМИ сообщали, что страна утратила до 70% запасов таких ископаемых, поскольку они остались на подконтрольной России территории Донбасса.