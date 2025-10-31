«Новатэк» предупредил о скачке цен на газ в Европе при отказе от российского СПГ

Отказ Евросоюза от импорта российского сжиженного природного газа может привести к скачку цены на газ в мире. Об этом заявил председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его процитировали «Ведомости» .

Во время выступления на XVIII Веронском евразийском экономическом форуме в Стамбуле он прокомментировал новость о том, что ЕС включил в новый санкционный пакет отказ от СПГ из России.

Михельсон уточнил, что в последний раз скачок цен на голубое топливо произошел в 2022 году.

«Будет беспрецедентный взлет цен. И больше всех в таком случае заплатит европейский потребитель. Вспомните 2022 год, цены доходили до 35 долларов за МБТЕ (один миллион британских тепловых единиц — прим. ред.)», — объяснил он.

Глава «Новатэка» добавил, что спрос на СПГ в прошлом году составил около 405 миллионов рублей, то есть более половины от всей мировой торговли газом. По его словам, в этом году показатель вырастет на 4%, так как потребление топлива в Европе увеличилось.

«Если ЕС продолжит наращивать спрос теми же темпами, нет гарантий, что даже новые американские проекты смогут его покрыть», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко высказалась об ограничениях Евросоюза на импорт СПГ. Она рассказала, что санкции нанесут урон самому объединению.