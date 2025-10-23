Захарова назвала запрет ЕС на импорт российского газа полным мраком

Утверждение Евросоюзом запрета на импорт российского газа с 2028 года нанесет урон самому объединению. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«Классическая история по реализации философской концепции „назло бабушке отморожу уши“», — подчеркнула она.

Дипломат напомнила, что Евросоюз давно поставил во главу угла нанесение максимально возможного ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, но при этом забыл про собственную экономику.

«Это, конечно, полный мрак», — отметила Захарова.

Евросоюз согласовал позицию по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и СПГ с 1 января 2026 года.

Также ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций. Меры ввели, чтобы ударить по банкам, криптобиржам и компаниям в Индии и Китае. Объединение введет ограничения на передвижение российских дипломатов.