Новак заявил о глубоком шоке в мире из-за кризиса на Ближнем Востоке

Кризис на Ближнем Востоке уже вызвал в мире глубокий шок, а на устранение его последствий уйдет как минимум несколько месяцев. Об этом вице-премьер России Александр Новак заявил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Вице-премьер подчеркнул, что нынешняя ситуация стала беспрецедентной по масштабу. Даже быстрое прекращение боевых действий не позволит сразу снять последствия кризиса.

«Кризис действительно такой, который никто не мог себе представить. Его не было вообще никогда в таком объеме. Мир получил глубокий шок, и последствия его будут расхлебываться даже при прекращении конфликта сегодня минимум несколько месяцев», — сказал Новак.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на скорое прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и переход ситуации в мирное русло. Он добавил, что РФ с самого начала говорила о рисках силового сценария в регионе.