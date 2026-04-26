Новак раскрыл, когда нефтяной рынок полностью восстановится

Новак: нефтяному рынку нужно несколько месяцев на восстановление

Нефтяному рынку потребуется несколько месяцев на восстановление до прежнего уровня, даже после открытия Ормузского пролива. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» .

По его словам, кризис очень глубокий: огромное количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, а в проливе скопилось много кораблей.

«Поэтому для восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев», — сказал Новак.

Несмотря на перемирие между Ираном и США, судоходство в Ормузском проливе сильно затруднено. Сейчас там застряли более 600 торговых судов.

Ранее Иран объявил о намерении брать плату за проход через пролив для обеспечения безопасности. На этой неделе страна впервые получила доход от сборов за его пересечение. Средства направили в Центральный банк Ирана.