Иран впервые получил доход от сборов за транзит по Ормузскому проливу

Иран впервые получил деньги от сборов за пересечение Ормузского пролива, средства перевели в Центральный банк страны. Об этом агентству Mehr сообщил заместитель главы парламента республики Хамидреза Хаджи Бабаи.

«Первый доход от пошлин в Ормузском проливе зачислили на счет в Центральном банке Ирана», — заявил он.

Иранский парламент начал разработку проекта о сборе пошлин за транзит в Ормузском проливе, а также ввел запрет прохода для стран, участвующих в санкционной политике. Документ пока не утвердили и не ратифицировали.

Днем ранее военные КСИР задержали в Ормузском проливе два судна, которые попытались пройти акваторию без разрешения. Конвой сопроводил нарушителей к побережью.