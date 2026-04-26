Более 600 торговых судов застряли в Ормузском проливе

Более 600 крупных коммерческих судов остались в Ормузском проливе на фоне морской блокады. Об этом свидетельствуют данные marinetraffic.com .

Судоходство в проливе остановилось из-за взаимных ограничений со стороны Ирана и США. Газета The Times уточнила, что Иран начал пропускать суда с разрешением на транзит через свои территориальные воды у острова Ларак и дифференцировал поток.

«Разделение торговли по геополитическим признакам и утверждение, что одни суда могут проходить через эти воды, а другие — нет, создает очень опасный прецедент для свободы судоходства и, следовательно, для мировой торговли», — заявил главный редактор Lloyd’s List Ричард Мид.

Обозреватели также отметили, что Тегеран берет за безопасный проход через пролив от 200 тысяч до двух миллионов долларов в криптовалюте или китайских юанях. Для отдельных стран, в том числе России, Иран сделал исключение и освободил от уплаты пошлин.

До начала блокады Ормузский пролив обеспечивал около 20% мировых поставок нефти и около 30% поставок сжиженного природного газа.