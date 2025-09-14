«Новая стратегия». Сенатор оценил заявления Трампа о российской нефти

Сенатор Пушков: Европе не удастся быстро отказаться от нефти и газа из России

Зависимая от российских энергоносителей Европа не сможет быстро от них отказаться, несмотря на требования президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

Официальными покупателями газа из России выступают Венгрия и Словакия. Также и другие страны получают ресурс через «Турецкий поток», причем поставки только растут — в первом квартале увеличились на 16%.

«Общая доля России в потребляемом в Европе трубопроводном газе — более 11% <…> На Россию приходится более 17% всего потребляемого в Европе СПГ», — добавил сенатор.

Такой расклад, по его словам, не получится изменить раньше 2027 года. Да и в целом как ЕС это сделает, Пушков себе не представляет.

Ранее Трамп заявил, что США введут самые жесткие санкции против России, когда все страны НАТО откажутся от покупки российской нефти. Как отметил американский лидер, это позволит быстро закончить войну.

Сегодня Соединенные Штаты заявили о готовности ввести новые антироссийские санкции. Палата представителей страны будет работать над этим с Белым домом и сенатом. Последнее слово останется за Трампом.