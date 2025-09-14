«Время наступило». В США заявили о готовности вести санкции против России

CBS: конгресс США готов ввести санкции против России, но решение за Трампом

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о готовности ввести санкции против России, но последнее слово в вопросе остается за президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CBS .

«Отчаянные времена требуют отчаянных мер, и время для соответствующих санкций против России уже давно наступило. В конгрессе есть большой аппетит к этому», — отметил Джонсон.

По его словам, палата представителей США готова работать с Белым домом и сенатом, чтобы добиться введения антироссийских санкций.

При этом политик напомнил, что финальное решение остается за Трампом, ведь он своей подписью превращает законопроект в закон.

Накануне президент США заявил, что готов ввести против России серьезные санкции, если все члены НАТО откажутся от поставок российской нефти. По словам главы Белого дома, продолжение поставок российских энергоресурсов повлияло на позицию альянса на переговорах.