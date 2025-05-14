Решение суда Евросоюза, в котором Урсула фон дер Ляйен не была признана ответственной за нарушения при закупках вакцин против коронавируса в 2020-2021 годах, стало новым проявлением несправедливости в ЕС и НАТО. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

«Это, конечно, новая страница в есовско-натовском кривосудии. Данное решение суда может лишь служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьезными обвинениями. Мол, судитесь дальше, наивные», — написала она.

Захарова отметила, что расследование длилось несколько лет и не смогло пролить свет на коррупцию и бюрократию в ЕС. По ее словам, судебное решение не устанавливает степень вины фон дер Ляйен и не предусматривает дисциплинарных или уголовных санкций.

«Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали», — рассуждала она.

Захарова добавила, что вместо новых незаконных санкций против России было бы лучше применить закон в отношении преступницы, виновность которой уже доказана судом.

Ранее издание Die Weltwoche сообщило, что Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство среди коллег. Высокопоставленные чиновники заговорили о необходимости смены руководства, чтобы улучшить отношения с Востоком и Западом. Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание, что руководство Еврокомиссии проводит политику, ориентированную только на крупный бизнес, и не обращает внимания на чаяния простых людей.