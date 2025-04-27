Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала обузой для коллег. Высокопоставленные чиновники задумались о смене власти ради улучшения отношений с Востоком и Западом, сообщило издание Die Weltwoche .

Политика Евросоюза зашла в тупик. На Западе разразилась торговая война с США, на Востоке продолжился украинский конфликт, экономическое противостояние с Россией и напряженность в отношениях с Китаем. Внутри обострился раскол из-за самостоятельности Венгрии, упрямства Швейцарии и заигрывания Италии с американцами.

«Высокопоставленные чиновники ЕС все чаще считают фон дер Ляйен токсичной личностью. Отставка могла бы разблокировать многие вещи», — заявили источники в дипломатических кругах.

Смена власти, по их мнению, даст европейской политике второй шанс. Евросоюз станет более открытым Западу и Востоку.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал главу ЕК опасной лгуньей. Его возмутила сосредоточенность властей на крупном бизнесе и военной кампании.