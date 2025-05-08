Новая политика США в отношении Украины всерьез напугала Европу

Дипломат Прауд: европейские лидеры испугались завершения конфликта на Украине

Фото: РИА «Новости»

Евросоюз не заинтересован в скором завершении конфликта на Украине. Новая политика США по этому вопросу напугала европейских политиков, заявил британский экс-дипломат Ян Прауд на YouTube-канале Judging Freedom.

«Европейские лидеры в ужасе от того, что [президент США Дональд] Трамп пришел к власти и проводит политику в отношении Украины в совершенно ином направлении», — заявил он.

Прауд напомнил, что последние 11 лет Европа обещала поддерживать Украину до последнего и запугивала мир нападением России.

Продвижение мифа о российской угрозе, по его словам, усилилось после начала переговоров по дипломатическому урегулированию.

Европейские политики опасаются, что конфликт остановится в обозримом будущем, ведь тогда придется решать проблемы, связанные, в частности, с вступлением Украины в Евросоюз.

Одним из главных выгодополучателей конфликта оказался американский штат Пенсильвания. Газета The Washington Post сообщала, что его оружейные заводы получили 175 миллиардов долларов якобы для урегулирования противостояния.

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