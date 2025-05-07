Госдеп призвал Россию и Украину представить предложения по достижению мира

Переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта не могут продолжаться вечно. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. Ее процитировало РИА «Новости».

«Стороны должны сделать свои конкретные предложения по достижению устойчивого мира. Мы следим за их прогрессом», — сказала она.

Брюс также напомнила о заявлении президента США Дональда Трампа, который отметил, что в переговорах по урегулированию конфликта есть прогресс.

По словам представителя Госдепа, в Белом доме не отказываются от поддержки Украины. Она добавила, что даже если стратегия США изменится, то «приверженность нет».

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог ранее заявил, что киевский режим согласится на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления.