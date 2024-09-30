Специальная операция на Украине оказалась выгодной для штата Пенсильвания. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

После начала украинского конфликта Пенсильвания получила 175 миллиардов долларов на «чрезвычайную помощь» для урегулирования противостояния. При этом большая часть средств осталась в Соединенных Штатах. Деньги направили на нужды оружейных заводов.

Одним из выгодополучателей стало предприятие в Скрэнтоне. Завод выпускает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В 2022 году в компании появилось более 200 рабочих мест, количество производимой продукции увеличилось в два раза.

Итоги выборов президента в США определят судьбу украинского конфликта, заявил ранее бывший премьер Чехии Андрей Бабиш. По его словам, лучшим исходом для Европы станет победа республиканца Дональда Трампа.