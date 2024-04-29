Ношение георгиевских лент признали законным в Молдавии | 360°

Мир 29 апреля 2024, 20:43 Ношение георгиевских лент признали законным в Молдавии Петрович: суды в Молдавии стали отменять штрафы за ношение георгиевских лент РИА «Новости»

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Суды в Молдавии стали отменять административные протоколы за ношение георгиевской ленты. Об этом написал в своем Telegram-канале глава местного национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

При этом, по его словам, полицейские угрожают гражданам штрафами за использование символа.

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Причиной сложившейся ситуации стало заявление главы полиции Виорела Чернэуцану, который призвал жителей страны воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 Мая и заявил, что «продажа, хранение, производство и ношение двухцветной ленты» якобы запрещены.

«Для главного полисмена страны, призванного соблюдать закон, самого закона не существует. <…> Чернэуцану с упорством умалишенного продолжает грозить штрафами», — подчеркнул Петрович.

Он отметил, что ни одна судебная инстанция не признала законным ни один протокол за ношение ленты.

Ранее Чернэуцану утверждал, что статья о запрете георгиевской ленты является действующей нормой.