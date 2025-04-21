Норвежцы хлынули в финскую деревню

В пасхальные праздники количество норвежцев в финской деревне Кильписъярви на севере страны в пять раз превысило число местных жителей. Частое нарушение гостями правил и резкий рост турпотока вызвали тревогу полиции, сообщило издание Yle .

Норвежцы приезжают в населенный пункт кататься на снегоходах. В высокий сезон лишь в автокемпингах останавливаются более 250 иностранцев, но многие приобрели там недвижимость ради возможности отдыхать без ограничений.

Вседозволенность, с которой норвежцы позволяют себе обкатывать снежные территории в финской глубинке, вызвала обеспокоенность полиции. Совместно с егерями патрули Лесной службы начали дежурить в деревне, выписывать гостям штрафы и напоминать соседям о правилах.

Для норвежцев привлекательность Кильписъярви связана с менее строгими правилами катания на снегоходах. В Норвегии снегоходы можно использовать лишь на специально обозначенных маршрутах, а для управления техникой требуется водительское удостоверение.

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