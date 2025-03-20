Финляндию восьмой год подряд признали самой счастливой страной в мире

Самой счастливой страной мира восьмой год подряд стала Финляндия. Такие данные следуют из Всемирного доклада счастья , подготовленного группой экспертов по заказу ООН.

В тройку лидеров также вошли Исландия и Дания. Россия оказалась на 66-м месте, поднявшись на шесть позиций по сравнению с прошлым годом. Соединенные Штаты заняли 24-е место, Украина — 111-е. Последнюю строчку занял Афганистан.

Всемирный доклад счастья публикуют с 2012 года по инициативе Генассамблеи ООН. В подготовке документа участвуют социологическая служба Gallup и Оксфордский центр изучения благополучия.

При составлении рейтинга учитываются такие показатели, как уровень соцподдержки, продолжительность жизни, ВВП на душу населения, соблюдение гражданских свобод, уровень коррупции и гарантии занятости.

За основу берут средние показатели, собранные за трехлетний период. Публикация доклада приурочена к Международному дню счастья, его отмечают 20 марта.

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