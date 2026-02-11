Норвежский генерал нашел способ избежать эскалации на границе с Россией

Запуск военной горячей линии между Норвегией и Россией позволил бы избежать эскалации из-за недоразумений на границе. Начальник штаба обороны скандинавской страны генерал Эйрик Кристофферсен заявил об этом в интервью The Guardian .

Норвегия и Россия, по его словам, по-прежнему поддерживают прямой контакт по вопросам поисково-спасательных операций в Баренцевом море, а представители вооруженных сил регулярно встречаются на границе. Кристофферсен предложил расширить это сотрудничество, создав военную горячую линию.

Генерал заявил, что случаи нарушения воздушного пространства если и происходили, то ненамеренно. Российские войска активно использовали помехи для GPS, которые, по версии норвежских коллег, влияли и на их собственные самолеты.

«Пока что все случаи нарушения воздушного пространства в нашем районе связаны с недоразумениями. <…> Когда мы разговариваем с русскими, они реагируют очень профессионально и предсказуемо», — сказал он.

При этом Кристофферсен не исключил вооруженного столкновения с Россией. Но мотивом станет не желание присвоить территорию Норвегии, а защитить часть своего ядерного арсенала на Кольском полуострове недалеко от норвежской границы, включая атомные подлодки, ракеты наземного базирования и самолеты. В случае конфликта России с НАТО в других регионах эти вооружения, по мнению генерала, получат решающее значение.

О необходимости возобновить диалог с Россией ранее говорил профессор Университета Юго‑Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его словам, для этого сторонам придется признать взаимные интересы в области безопасности.